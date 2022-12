Carnevali: «Pinamonti? Investimento importante! Sono soddisfatto ma…»

Carnevali torna sull’investimento fatto in estate con l’acquisto di Pinamonti dall’Inter. L’amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, è soddisfatto ma nello stesso tempo si aspetta di più. Di seguito le sue dichiarazioni

SODDISFATTO A METÀ – Giovanni Carnevali parla dell’investimento fatto su Andrea Pinamonti. L’amministratore delegato del Sassuolo è soddisfatto dell’ex Inter ma si aspetta anche qualcosa in più: «Abbiamo fatto un investimento importante su Pinamonti perché ci crediamo molto, è giovane e va a sostituire un giocatore importante per noi come Scamacca. È già nel giro della Nazionale, dobbiamo dare un pochettino di tempo a lui ma anche alla squadra per crescere. Sono soddisfatto ma fiducioso che potrà fare qualcosa di importante perché ha tutte le caratteristiche per fare bene».