Carnevali: «Marotta mio maestro. Il migliore! L’Inter un riconoscimento»

Giovanni Carnevali torna a parlare di Giuseppe Marotta e di Domenico Berardi, spesso accostato all’Inter. L’Amministratore Delegato del Sassuolo ha un’ottima opinione di entrambi.

IL MAESTRO – Giovanni Carnevali, ospite della trasmissione radiofonica ‘La Politica nel Pallone’ a Gr Parlamento, dichiara: «Che effetto fa vedere Giuseppe Marotta Presidente dell’Inter? Io credo di aver iniziato a collaborare con lui circa 39 anni fa, sono passati tanti anni è che questo rapporto da tanto tempo. Lui era già un direttore sportivo affermato, era nel calcio di Serie B dove io ho iniziato con lui. Per cui mi ha visto crescere, lo conosco ed è un po’ il mio maestro. Adesso che lui è diventato presidente di una squadra come l’Inter mi dà felicità. Questo è il riconoscimento del lavoro che fa perché è da considerare uno dei migliori dirigenti, se non il migliore in assoluto. Per cui è la cosa migliore che potesse capitarli essere Presidente dell’Inter».

Carnevali, dal rapporto con Marotta a quello con Berardi

VALUTAZIONI DI MERCATO – Poi Carnevali prosegue, parlando del numero uno del Sassuolo Domenico Berardi: «Oggi la cosa più importante per noi e per il ragazzo è che sia ritornato a giocare, visto l’infortunio che ha avuto la passata stagione. E soprattutto il fatto che stia ritornando a grandi livelli. Il Berardi che conosciamo, il campione e il grande professionista. Lui si è messo a disposizione nel campionato di Serie B, che non fa parte della sua categoria. Quello che succederà, quelle che saranno le richieste e le possibilità, lo andremo a vedere assieme. Ad oggi non c’è ancora nulla. Siamo tutti concentrati su quello che è il Sassuolo, poi faremo le valutazioni».