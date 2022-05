Carnevali ironico: «Sia Inter e Milan mi hanno chiesto raccomandazioni»

Giovanni Carnevali, durante il gala Save The Children, ha parlato ai microfoni di Dazn rispondendo anche ironicamente a Sassuolo-Milan, ultima gara di campionato. Gara che coinvolge indirettamente anche l’Inter per la lotta Scudetto

IL MASSIMO − Le parole di Carnevali con una certa ironia alla domanda su Sassuolo-Milan, ultima giornata di campionato: «Cercheremo di fare il nostro meglio in questo finale di stagione, vogliamo fare bene le ultime due partite. Sassuolo-Milan? Con Marotta non abbiamo parlato. Stasera vedo quelli del Milan che mi chiedono mi raccomando, quelli dell’Inter che mi chiedono mi raccomando. Vediamo come andrà a finire».