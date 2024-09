Carnevali avverte l’Inter: «Frattesi? Sarebbe titolare ovunque, non solo in Italia!»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, si espone sull’utilizzo all’Inter dell’ex neroverde Davide Frattesi. Il dirigente, poi, si sofferma anche sul tema stadio e San Siro.

PREOCCUPAZIONI – Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, Giovanni Carnevali inizia a discutere della situazione legata agli stadi di proprietà italiani, di cui ne sa qualcosa anche l’Inter. Il dirigente del Sassuolo su Radio 24 dichiara: «Questo è il problema del nostro calcio perché oggi vediamo che essere proprietari degli stadi è un fattore molto importante. Io mi preoccupo per le società che hanno le proprietà straniere, che magari hanno messo al primo posto nell’acquisizione di una società l’avere uno stadio o poterlo costruire. Ne stiamo parlando ormai da tanti anni, per cui speriamo che queste proprietà capiscono che in Italia per problemi di burocrazia è complicato.

PENALIZZATI – In particolare, Carnevali si sofferma su San Siro: «Vedi San Siro, dopo tanti anni si ritorna ancora punto a capo e non si sa che cosa succederà. Una cosa è certa: abbiamo perso la finale di Champions League. Non giocarla in Italia e a Milano è un qualcosa che ci penalizza tanto. Noi al Sassuolo grazie alla famiglia Squinzi siamo proprietari di uno stadio che è un gioiellino che ha già ospitato eventi importanti come le partite della Nazionale».

Carnveali sul minutaggio di Frattesi nell’Inter

SPAZIO – Giovanni Carnevali, poi, spende due parole anche su Davide Frattesi, ex Sassuolo, da più di un anno trasferitosi all’Inter: «Frattesi gioca poco e Locatelli sta rinascendo? Non mi sorprende, entrambi sono due giocatori molto importanti. Dipende ovviamente dalla squadra in cui giochi e dall’allenatore. Oggi l’Inter ha una rosa importante, per cui trovare spazio non è facile. Magari trovi un allenatore che cerca un po’ più di esperienza e si affida a giocatori che hanno qualche anno in più, quindi Frattesi fa fatica. Ma penso che sia un ragazzo straordinario, secondo me potrebbe giocare titolare in qualsiasi squadra in Italia ma probabilmente anche in Europa».