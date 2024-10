Carnevali frena: «Berardi non mi ha mai detto di volersene andare»

Il dirigente del Sassuolo Andrea Carnevali ha espresso il punto di vista della società neroverde rispetto alla possibilità che Domenico Berardi possa partire a gennaio.

POSIZIONE NETTA – Andrea Carnevali ha manifestato a TMW l’intenzione della società, il Sassuolo, da lui rappresentata in qualità di amministratore delegato riguardo il caso relativo alle parole di Domenico Berardi. Quest’ultimo ha parlato della possibilità di lasciare il club a gennaio per trasferirsi in una squadra che disputa la Champions League. Carnevali ha espresso il suo stupore per la dichiarazione del calciatore italiano: «L’importante è che recuperi bene, quando starà bene è un giocatore straordinario. Ha detto che se ne vuole andare? No, non è vero che ha detto che vuole andarsene. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo, ma lo faremo assieme come abbiamo sempre fatto».