Carnevali (DS Sassuolo): “Sensi e Acerbi con l’Italia, che soddisfazione!”

Giovanni Carnevali

Giovanni Carnevali ha parlato della presenza di Stefano Sensi e Francesco Acerbi in Nazionale con la maglia dell’Italia. Il Direttore Sportivo sottolinea l’importanza del passaggio nel Sassuolo. Di seguito le dichiarazioni del dirigente ai microfoni di “Radio Sportiva”

CRESCITA E ITALIA – Di seguito le dichiarazioni di Carnevali: «Nazionale a tinte Sassuolo? E’ uno stimolo in più a cercare di continuare a far quello che abbiamo realizzato. Vedere 3 dei nostri in campo e due ex come Sensi e Acerbi è una grande gran soddisfazione e gioia e ti dà la forza di portare avanti il progetto che da 8 anni consecutivi ci vede in A. Teniamo i piedi per terra e portiamolo avanti. Sarebbe stata per il patron Squinzi una soddisfazione immensa. Vedere i nostri giocatori in Nazionale è sempre stato il suo sogno, un anno fa abbiamo perso lui e sua moglie, ma c’è lo stimolo di portare avanti un progetto disegnato da loro».