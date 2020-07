Carnevali: “Diritti tv, serve buonsenso. Inizio campionato? Credo…”

Intervistato sulle frequenze di “Rai Radio Uno” nel corso della trasmissione “Radio Anch’Io Sport”, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del prossimo campionato e di diritti tv

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sull’inizio della nuova stagione. «Credo sia difficile spostare la data del 12 settembre. L’inizio è il problema minore per noi. Stiamo vedendo già il sacrificio che si sta facendo in questo momento». Sui diritti tv e è l’incontro di oggi a Napoli tra alcuni club di Serie A invitati dal presidente della società azzurra, Aurelio De Laurentiis. «Proporrà una sua idea sul prossimo dibattito dei diritti tv. Serve buonsenso per fare le cose più giuste e questo recentemente negli ultimi anni è mancato. Spero che si prenda una decisione di buonsenso per il bene del calcio».