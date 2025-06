Carnevali: «Acerbi-Nazionale? Sarà successo qualcosa prima!»

Carnevali prende le difese di Francesco Acerbi, che lui conosce bene. L’AD del Sassuolo ha provato a commentare la querelle nata tra il difensore dell’Inter e l’ormai ex CT della Nazionale Spalletti.

IL CASO IN NAZIONALE – Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato su Tuttosport del caso nato una settimana fa. Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione della Nazionale e poi la replica dell’ormai ex Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Ecco cos’ha detto il dirigente degli emiliani: «Sono sincero, non riesco a dare un giudizio su quanto è accaduto. Certo è che per far sì che Acerbi rinunci ad andare in Nazionale deve esserci stato qualcosa prima, però non ho idea quali retroscena possano esserci per spiegare quello che è successo».

Carnevali non solo su Acerbi, poi spiega il primo vero obiettivo del Sassuolo

OBIETTIVO SALVEZZA – Lo stesso Carnevali, parlando poi del ritorno in massima serie del Sassuolo, ha spiegato qual è il primo obiettivo per la squadra di Fabio Grosso: «Stiamo lavorando per tornare ai livelli a cui siamo stati abituati visto che il Sassuolo ha fatto undici anni consecutivi di Serie A. Siamo però consci che ci aspetta un campionato difficile quindi principalmente dovremo pensare alla salvezza».

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino