Carnevale: «Scudetto Napoli, stagione giusta. Non può non succedere!»

Carnevale, ex giocatore del Napoli, in un’intervista al collega Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A.

LO SCUDETTO – Andrea Carnevale con il Napoli ha vinto due scudetti, quelle delle stagioni 1986-87 e 1989-90. L’ex attaccante azzurro in un’intervista ha trovato delle analogie riguardo la situazione attuale in classifica: «Milan, Napoli e Inter? Ricorda la stagione 1989-90. Poi noi andiamo a vincere a Bari, segnano Diego, il sottoscritto e Careca. E li comincia il finale che sembra di rivedere. Adesso, invece, dico percentuali equamente divise: 33% a testa. L’un per cento lo lasciamo al caso. Ma questa è la stagione giusta, non può non succedere. Vincere domenica contro il Milan significa non solo mettere i rossoneri a tre punti, ma impaurire anche l’Inter».

PRETENDENTE – Secondo Carnevale, il Napoli vincerà lo scudetto, anche se l’Inter secondo lui resta la formazione più forte: «Confermo che l’Inter ha tutto per essere considerata la pretendente più dotata. Ma il Napoli ti prende lo stesso, ha una qualità impressionante in ogni zona del campo e soprattutto in attacco è in grado di rovinare chiunque. Da Insigne a Politano, da Osimhen a Mertens, da Petagna a Lozano».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano