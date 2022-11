Carnevale: «Potevo andare all’Inter, maglia regalata! Lukaku? Non basta»

Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, è protagonista di una lunga intervista oggi sul Corriere dello Sport. L’ex attaccante ricorda come trent’anni fa sarebbe potuto andare all’Inter e critica Lukaku.

EX MANCATO – Andrea Carnevale ha giocato in Serie A con sei squadre diverse. Nel 1992 potevano diventare sette: «Quando ero alla Roma mi voleva l’Inter. Andai a Milano, c’erano Giancarlo Beltrami ed Ernesto Pellegrini. Osvaldo Bagnoli era l’allenatore, aveva Dennis Bergkamp, diceva che voleva un centravanti come me con l’olandese che mi girava intorno. Al colloquio a Milano mi regalarono anche la maglia dell’Inter, ma alla fine non raggiunsi l’accordo».

L’ATTUALITÀ – Carnevale racconta il suo lavoro ora in Friuli: «C’è una grande organizzazione di scouting, è molto più difficile lavorare con l’Udinese piuttosto che con la Roma o l’Inter. Facciamo un ottimo lavoro, andiamo a prendere sconosciuti che in due o tre anni diventano giocatori di prima fascia. Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Destiny Udogie sono gli ultimi esempi. I Mondiali? Il Belgio una delusione. In alcune squadre ci sono giocatori troppo avanti con gli anni: Belgio, Argentina tra queste. Ci sono grandissimi campioni, ma le partite le vinci se corri. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Romelu Lukaku sono grandi campioni, ma non bastano i loro colpi».

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo