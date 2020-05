Carnasciali: “Inter mezza società se cede Lautaro Martinez! Su Chiesa…”

Carnasciali – ex difensore della Fiorentina -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, si esprime sul progetto viola, da incentrare su Chiesa e Castrovilli. Allo stesso modo, un consiglio all’Inter su Lautaro Martinez

I MIGLIORI SI TENGONO – Va dritto al sodo Daniele Carnasciali, che si aspetta tanto dal Presidente viola Rocco Commisso in vista della prossima stagione. L’ex difensore della Fiorentina nello specifico aspetta: «Che abbia la forza di trattenere Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli (entrambi obiettivi di mercato dell’Inter, ndr) e possa fare due buoni acquisti. È chiaro che se arrivano tanti soldi ci può essere la tentazione, però poi vanno trovati i sostituti e si ricomincia daccapo. Una società forte deve saper trattenere i migliori. Come l’Inter: se fa partire Lautaro Martinez non vuole crescere ed è una mezza società! La Juventus del resto i pezzi migliori li tiene…». Questo il parere di Carnasciali, che vorrebbe vedere una Fiorentina all’altezza del suo nome, e in un certo senso consiglia all’Inter di fare lo stesso.

Fonte: Tutto Mercato Web – Lorenzo Marucci