Carmignani: «L’Inter sta bene con i portieri. Handanovic non da scartare»

L’Inter ha problemi da risolvere in vista della prossima stagione per quanto riguarda i portieri. Pietro Carmignani, ex allenatore e portiere, ha parlato così di André Onana e Samir Handanovic in collegamento da Radio Sportiva.

RIPRESA – Simone Inzaghi si è reso protagonista di un cambio in porta nel corso della stagione. Pietro Carmignani, ex allenatore e portiere, ha parlato così del reparto dell’Inter in collegamento da Radio Sportiva: «Onana non porterà sicuramente i problemi con il Camerun e il ct Song nelle prossime partite con l’Inter. Credo che la squadra nerazzurra sia messa bene con i portieri, nonostante Handanovic abbia avuto un periodo di calo in questa stagione. Lo sloveno non è ancora da scartare, anzi. Potrebbe ancora ritornare a dire la sua in campo».