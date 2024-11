Carlos Augusto ora unico indisponibile per l’Inter. La data per il rientro

Dopo i recuperi di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, che potrebbero già essere convocati per la sfida di domenica contro il Venezia, l’Inter di Simone Inzaghi vede un’infermeria quasi vuota. Resta però l’eccezione di Carlos Augusto. Ecco le ultime sul suo recupero.

PER IL RIENTRO – Carlos Augusto continua a lavorare a parte ad Appiano Gentile, a causa di un problema fisico legato ai flessori della coscia sinistra. Con il recupero vicino di Hakan Calhanoglu e di Francesco Acerbi per la sfida contro il Venezia, l’unico fermo ai box sarebbe solo l’esterno brasiliano. C’è però un programma dettagliato per il suo recupero. Il suo problema richiede prudenza e attenzione per evitare ricadute. Lo staff medico nerazzurro ha optato per un programma di recupero graduale, mirato a rimetterlo in piena forma. La pausa internazionale, che inizierà dopo l’undicesima giornata di campionato, offre una finestra utile per il suo completo recupero. L’obiettivo è riportarlo a disposizione al meglio delle sue condizioni fisiche, dato che la sua capacità di supportare le azioni offensive, oltre alla solidità difensiva, rappresenta una risorsa preziosa per le rotazioni di Inzaghi. L’obiettivo sarà dunque quello di tornare a disposizione dopo la sosta, in occasione di Verona-Inter.

Dimarco e nuove soluzioni sulla fascia senza Carlos Augusto

LE ALTERNATIVE – Federico Dimarco rimane al momento l’unica alternativa sulla fascia sinistra, coprendo il ruolo di esterno con la sua abilità nel creare occasioni da gol e nel fornire assist preziosi per l’attacco. Tuttavia, il ritorno di Carlos Augusto sarà cruciale per gestire le energie della squadra, soprattutto in una stagione densa di impegni. Con l’avvicinarsi delle fasi decisive sia in campionato sia in Champions League, Inzaghi avrà bisogno di poter contare su tutte le opzioni a disposizione.