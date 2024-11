Carlos Augusto torna in gruppo: l’attesa novità dall’allenamento dell’Inter!

Buone notizie da Appiano Gentile. L’infermeria dell’Inter si svuota momentaneamente del tutto col rientro in gruppo di Carlos Augusto. Ecco le novità alla fine dell’allenamento nerazzurro.

LA NOVITÀ – La settimana dell’Inter inizia con l’allenamento del pomeriggio. Nel mirino c’è la trasferta contro il Verona, in programma per sabato pomeriggio, alla quale Simone Inzaghi sta lavorando già da qualche giorno, pur non avendo la squadra al completo. A partire da domani Appiano Gentile inizierà a ripopolarsi, con i primi Nazionali che varcheranno i cancelli del centro sportivo nerazzurro e si uniranno ai calciatori rimani a Milano in queste settimane. Nel frattempo, però, arriva un’importante novità legata proprio a uno dei calciatori rimasti fuori dalle convocazioni della Nazionale. Si tratta di Carlos Augusto, che da svariate settimane combatte contro l’infortunio.

L’Inter sorride, riecco Carlos Augusto in gruppo!

IL RIENTRO – Il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra di Carlos Augusto risale allo scorso 23 ottobre, quando l’Inter ha sfidato e battuto lo Young Boys a San Siro. Dopo giorni di stop e terapie, finalmente proprio questo pomeriggio il brasiliano è rientrato in gruppo. Nell’allenamento odierno – come riporta Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, il centrocampista è tornato allenarsi sul campo col resto della squadra, rispettando a dovere il programma di recupero dall’infortunio. Sperando che per Carlos Augusto possa andare tutto per il verso giusto, mister Inzaghi dovrebbe averlo nuovamente in panchina per Verona-Inter di sabato. Intanto si aspettano ulteriori notizie sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, rimasto in Turchia nonostante l’allarme infortunio.