Carlos Augusto, sorride l’Inter: pronto il ritorno in campo! – CdS

Dopo l’infortunio durante la trasferta di UEFA Champions League vinta dall’Inter contro lo Young Boys, Carlos Augusto si prepara a tornare a lavorare in gruppo e a rientrare in campo a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, le tempistiche per il suo ritorno

RECUPERO IN VISTA – Carlos Augusto è uno dei giocatori che è mancato a Simone Inzaghi nelle ultime uscite per i nerazzurri. Un’assenza pesante la sua, che ha costretto il tecnico a trovare soluzioni alternative per coprire i buchi sulla sinistra. Spostando Yann Bisseck come braccetto e utilizzando Matteo Darmian come vero e proprio jolly per concedere fiato a Federico Dimarco. Ecco perché il ritorno del brasiliano è importantissimo in questo senso, specialmente ora che le rotazioni diventano ancora più necessarie con una serie molto serrata di impegni tra Serie A e le ultime quattro giornate della fase campionato di UEFA Champions League. Partendo dalla gara contro il Red Bull Lipsia in programma a San Siro il 26 novembre.

L’Inter e Simone Inzaghi sorridono: Carlos Augusto pronto al rientro in campo

ALLENAMENTO IN GRUPPO – Dopo aver svolto allenamento personalizzato negli ultimi giorni, Carlos Augusto si prepara a tornare in campo per lavorare in gruppo con i compagni. Un rientro previsto tra domani e dopodomani. Oggi, infatti, giornata di riposo ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che ha concesso il weekend libero ai suoi ragazzi, anche per lasciare il centro sportivo della Pinetina a disposizione dell’Italia di Luciano Spalletti che questa sera sarà impegnata a San Siro contro la Francia di Didier Deschamps. Oltre a Carlos Augusto, Simone Inzaghi e l’Inter sorridono anche per un altro recupero importante, ovvero quello di Tajon Buchanan che è addirittura già tornato in campo con la maglia della sua nazionale, il Canada, proprio durante questa sosta per le nazionali.

Fonte: Corriere dello Sport, Adriano Ancona