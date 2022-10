Carlos Augusto: «Sogno Nazionale e Champions League, interesse Inter…»

Carlos Augusto, laterale del Monza, ha parlato alla vigilia del match fra Milan e Monza di campionato. Una considerazione sull’interesse in estate di Inter e Roma e il suo sogno di giocare in Nazionale e in Champions League

SOGNO − Carlos Augusto racconta del nomignolo ‘Imperatore’ e dell’interesse delle big di Serie A: «Ah beh, Adriano. Lui era davvero forte e un tiro devastante. Comunque il nomignolo mi piace molto, dà un segno di grandezza. In estate accostamenti con Inter e Roma? Mi ha fatto piacere, significa che sto facendo un buon lavoro. Ovviamente ogni giocatore sogna di giocare in Nazionale e disputare la Champions League. Ora però devo pensare al Monza e fare bene qui. Chissà, magari, ce la farò proprio con il Monza ad arrivare certi traguardi».

Fonte: Tuttosport − Federico Masini