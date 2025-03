Carlos Augusto: «Pronto per l’Inter! Calendario lungo, mai partite facili»

Carlos Augusto è tornato in tempo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tre settimane. L’esterno dell’Inter dopo la partita col Feyenoord, in mixed zone ha sottolineato l’importanza delle partite in questa fase specifica del campionato, dove i nerazzurri avranno bisogno dell’intera rosa per affrontare gli impegni.

CALENDARIO LUNGO – Carlos Augusto parla del suo recupero dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo, ma ora è carico per le prossime partite: «Ho fatto di tutto per rientrare presto, dato che abbiamo tanti infortuni importanti. Adesso dobbiamo recuperare bene perché domenica saremo impegnati in una sfida importante. Da tre settimane non giocavo prima del Monza, ora però sono pronto. Il calendario è lungo, dobbiamo farci trovare tutti pronti. L’Atalanta sta facendo una grande stagione, hanno solo il campionato. Noi dovremmo essere sempre pronti, anche chi gioca di meno. Avete visto settimana scorsa contro il Monza, non ci sono partite facili. A Bergamo ci sarà difficile».

Bayern Monaco prossimo avversario dell’Inter ai quarti

FASE SUCCESSIVA – L’Inter affronterà i tedeschi in Champions League, queste le parole di Carlos Augusto a riguardo: «Bayern Monaco ai quarti? Partite così sono belle da giocare, sarà una grande partita. Faremo del nostro meglio contro una big come questa. Hanno un grande attaccante, però noi abbiamo grandi difensori. Ci faremo trovare pronti».