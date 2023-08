Carlos Augusto, primo assaggio di Inter in attesa dell’annuncio ufficiale

Carlos Augusto è già dell’Inter. Il laterale brasiliano non è ancora ufficiale, ma non ci sono problemi per il suo trasferimento. Tanto che già oggi comincia a conoscere la sua nuova realtà.

TUTTO FATTO – Carlos Augusto comincia oggi la sua esperienza all’Inter. In attesa dell’annuncio ufficiale, che può arrivare in ogni momento avendo il difensore firmato ieri, per lui si aprono le porte di Appiano Gentile. A Sky Sport 24, Andrea Paventi fa sapere che a minuti inizierà l’allenamento pomeridiano e sarà presente anche il laterale preso dal Monza. Sarà la sua prima seduta in gruppo da giocatore dell’Inter, con possibile esordio proprio contro il suo passato.