Carles Perez: “Gol all’Inter a San Siro ricordo bellissimo. Quarto posto…”

Carles Perez, attaccante della Roma ed ex Barcellona, ha parlato a “Sky Sport” della ripartenza del campionato italiano e del suo gol segnato in Champions League a San Siro contro l’Inter.

RIPRESA – Carles Perez, attaccante arrivato alla Roma a gennaio dal Barcellona, si è definito felice che il campionato italiano stia per riprendere e ha lanciato la sfida per il quarto posto: «Sia io che i miei compagni non vedevamo l’ora di ricominciare. Siamo felici che adesso ci sia una data, il 20 giugno, per questa ripartenza che ci rende tutti felici e che credo renda felici tutte le persone, in generale, che si auguravano questo nuovo inizio del calcio e del campionato italiano. Non ho nessun dubbio sulle possibilità di raggiungere il quarto posto e siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere questo obiettivo».

GOL A SAN SIRO – Carles Perez ha poi ricordato anche la rete segnata contro l’Inter a San Siro nella decisiva sfida contro il Barcellona, decisiva per l’eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri: «Un ricordo bellissimo, la realizzazione di un sogno: da bambino guardavo le partite di Champions League in TV insieme ai miei genitori. Quindi segnare un gol in uno scenario prestigioso come quello di San Siro è stata la concretizzazione di un sogno».