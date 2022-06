Caressa: «Top 11 Serie A, ne metto quattro dell’Inter! Che classe Perisic»

Caressa in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha elencato la sua top undici personale della stagione di Serie A appena conclusa. Tra questi presenti ben quattro titolari dell’Inter, uno di questi è Ivan Perisic, che il giornalista esalta particolarmente.

TOP 11 – Fabio Caressa elenca i giocatori dell’Inter presenti nella sua top undici personale: «Milan Skriniar è un giocatore che a me piace tantissimo, ha una capacità di anticipo straordinaria. Stagione quasi perfetta per lei. È un difensore vecchio stampo, è uno dei pochi che si avvicina a Giorgio Chiellini. Sempre attento sull’uomo, mai distratto. È migliorato nell’uscita palla al piede, anche se non è il suo massimo. Anche Bastoni avrebbe meritato l’ingresso nella top undici. Ivan Perisic è un altro nerazzurro presente nella mia top undici, ha letteralmente incendiato la fascia! Lo seguo dai primi tempi in Bundesliga, è un giocatore di classe superiore: è completo. Si è adattato a fare un ruolo che non era facile per lui, dato che in carriera ha fatto l’attaccante esterno. Altra stagione straordinaria per Marcelo Brozovic: è la mente pensante e il filtro del centrocampo dell’Inter perché non bisogna dimenticare che è uno bravo a mantenere la posizione. In regia ha dimostrato di essere un giocatore superiore. Lautaro Martinez completa l’attacco della mia top undici. Mi piacerebbe vederlo però continuo in tutta la stagione. Con Dzeko ha fatto una coppia funzionale ma che lo costringeva a giocare da prima punta, il suo colpo geniale è la girata che ha sul pirmo palo, è letale sotto questo punto di vista».