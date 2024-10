Caressa: «Thuram arma in più dell’Inter. Lautaro Martinez? Un dubbio»

La settima giornata di Serie A ha restituito un’Inter vincente contro il Torino, ma ancora con problemi difensivi. Fabio Caressa ne ha discusso sul suo canale Youtube aggiungendo altro su Marcus Thuram.

DIFESA – Altri due gol subiti, stavolta dal Torino in dieci uomini. Fabio Caressa nomina comunque nella sua Top-11 due giocatori dell’Inter, tra cui Thuram. Avverte però su una cosa: «Bastoni ha giocato bene, ma la difesa non mi è piaciuta. Ci sono un sacco di errori individuali. I numeri dicono che le avversarie entrano meno in area di rigore, ma l’Inter concede più xG alle altre. Il problema è che prima con un livello medio di occasioni c’era più concentrazione dei difensori, salvataggi o altro. Adesso invece no, ci sono disattenzioni importanti. La testa non ragiona più come prima, la voglia di vincere e la rabbia in campionato non sono più le stesse»

Thuram l’attaccante più in forma, le parole di Caressa

ATTACCANTE – Caressa poi parla di Marcus Thuram: «Tripletta per lui, ha segnato in più del 38% delle partite giocate. Va a segno con grande regolarità. Adesso gli attaccanti stanno facendo i gol con doppiette e triplette, li devono stendere. La difesa ne sta prendendo tanti, 9 in campionato. A maggior ragione si ha bisogno del reparto offensivo, Lautaro Martinez deve stare calmo. Si è preparato meno per i ritardi, se sale l’ansia entra nei periodi in cui non riesce a essere tranquillo. Thuram sicuramente ora può essere un’arma in più»