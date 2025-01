Caressa: «Taremi, un’assenza che si avverte. Inter, una cosa si dà per scontata»

Fabio Caressa ha espresso il suo punto di vista in merito all’andamento della stagione dell’Inter, indicando un calciatore che finora sta mancando all’appello.

IL RAGIONAMENTO – Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport sull’annata sin qui disputata dall’Inter, ponendo l’accento su una figura da lui ritenuta non all’altezza delle aspettative. In tal senso, il giornalista si è così riferito alle prestazioni finora effettuate da Mehdi Taremi: «In questo momento stanno mancando tanto i gol di Taremi, perché quando gioca lui al posto di una delle due punti l’assenza si avverte. Non sta rendendo, sicuramente dal punto di vista realizzativo».

Caressa su un fattore relativo al campionato dell’Inter

IL COMMENTO – Caressa si è successivamente soffermato su un aspetto che, dal suo punto di vista, si tende a dare colpevolmente per scontato: «Per l’Inter può pesare quell’asterisco rappresentato dalla sfida ancora da giocare contro la Fiorentina. Si tratta di un’avversaria forte, per cui non sono scontati quei tre punti che tutti tendono ad attribuire ai nerazzurri».