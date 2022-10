Caressa su Ferrieri Caputi: «Leviamo storia dell’arbitro donna! Un rischio»

Maria Sole Ferrieri Caputi ha arbitrato Sassuolo-Salernitana, match terminato sul risultato di 5-0 per i neroverdi (QUI le dichiarazioni di Dionisi). Il primo arbitro donna della Serie A, secondo Fabio Caressa, rischia di scatenare una forma si sessismo al contrario. Di seguito quanto detto dal giornalista nel corso di Goleador su Sky Sport

NO OCCHIO DI RIGUARDO – Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna della Serie A, ha arbitrato Sassuolo-Salernitana. Secondo Fabio Caressa, si rischia una forma si sessismo al contrario: «Non vorrei che ci fosse del sessismo al contrario, oggi ha arbitrato Sassuolo-Salernitana e non voglio nemmeno sapere com’è andata. Noi la giudicheremo in quanto arbitro, leviamo questa cosa dell’arbitro donna. Verrà giudicata per le cose buone e gli errori che farà però senza avere un occhio di riguardo, altrimenti sarebbe sessismo al contrario».