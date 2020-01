Caressa: “Spinta Zapata a Lautaro Martinez in Inter-Atalanta? Ecco i fatti”

Caressa, conduttore di “Sky Calcio Club”, è tornato su Inter-Atalanta di ieri sera. Il giornalista di Sky Sport ha spiegato un episodio che ha fatto molto discutere, quello del rigore chiesto dai bergamaschi al 39′ (vedi moviola) per intervento di Lautaro Martinez su Toloi. Si diceva ci fosse una spinta di Zapata sull’argentino: ecco come stanno le cose.

LA VERITÀ – Fabio Caressa spiega cos’è successo ieri al 39′ di Inter-Atalanta: «Nella giornata di oggi c’è stato su internet un sacco di giri di un fermo immagine sul rigore o non rigore ieri dell’Atalanta. Sapete che in generale a posteriori noi non facciamo troppa moviola e VAR, perché si capisce pochissimo. Se avete visto su internet un certo numero di fermo immagine si era detto che c’era una spinta su Lautaro Martinez da parte di Duvan Zapata prima che Lautaro vada giù e prenda la gamba di Rafael Toloi. C’è la mano con il tocco di Lautaro Martinez, ma si era detto che c’era una spinta. C’è un tocco su Lautaro Martinez che poi riprende la posizione, la spinta di Zapata in realtà è su Toloi. Quasi lo alza, ma la spinta è su Toloi quella che ha fatto il giro del web».