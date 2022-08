Caressa: «Skriniar eccezionale! Lautaro Martinez pronto, ma deve cambiare»

Milan Skriniar e Lautaro Martinez nella top 11 della seconda giornata di Serie A di Fabio Caressa. Il giornalista ne ha parlato attraverso il suo canale YouTube.

TOP 11 – Fabio Caressa inserisce due giocatori dell’Inter all’interno della sua top undici settimanale: «Milan Skriniar lo vedo in condizione non eccezionale ma già con la testa giusta dopo tutte le voci che lo vedevano via dall’Inter. Lo vedo molto concentrato, mi è piaciuto. Conosciamo tutti la sua importanza in questa Inter. Romelu Lukaku è ancora un po’ in ritardo di condizione, Lautaro Martinez no! Il gol contro lo Spezia è bellissimo e la coppia funziona. L’argentino deve avere più continuità nel corso della stagione e credo che la sosta potrà aiutarlo. Voglio vedere non un Lautaro Martinez da 10 e poi da 6, ma da 7,5 per tutto il campionato. L’Inter potenzialmente è la squadra più forte».