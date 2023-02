Caressa: «Serie A, Inter potrebbe giocare con una spada di Damocle»

Fabio Caressa ha parlato dell’Inter in vista della partita in casa della Sampdoria, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

SPADA DI DAMOCLE – Queste le parole Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sull’Inter, in vista del match in casa della Sampdoria. «L’Inter potrebbe giocare ancora sempre con la squadra poi di Damocle sopra del fatto che il Napoli, se vince, come sembrerebbe insomma abbastanza ipotizzabile, domenica sera allunga ancora in classifica. Sai, è difficile giocare col fatto che veramente se sbagli, non puoi sbagliare, perché se sbagli poi ovviamente chiudi anche ogni altra residua possibilità».