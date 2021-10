Caressa: «Serie A, il campionato sta esprimendo una squadra più forte»

Fabio Caressa ha parlato del campionato di Serie A dicendo la sua sulla squadra che, a suo parere, sarebbe più forte di tutte le altre.

CAMPIONATO – Queste le parole nel corso di Deejay Football Club da parte di Fabio Caressa sul campionato di Serie A che vede l’Inter in corsa per confermarsi vincitrice dello scudetto. «Secondo me, capiremo qualcosa dopo la pausa (due settimane) avremo un quadro preciso del campionato italiano. Mi sembra comunque stia esprimendo una squadra che è più forte delle altre, il Napoli».

Fonte: Deejay Football Club