Caressa: «Ronaldo tra i più forti, ma che sfortuna! Un momento drammatico»

Fabio Caressa in un video pubblicato sul suo profilo YouTube parla di Ronaldo il fenomeno, gli anni all’Inter e gli infortuni al ginocchio.

IL FENOMENO – Caressa parla nello specifico del fenomeno brasiliano e gli anni degli infortuni: «Ronaldo è tra i più grandi di tutti i tempi, ma non abbiamo avuto la fortuna di aver visto il miglior Ronaldo per tanti anni di seguito. Era un ragazzo giovane e aveva il suo modo di fare, però era un professionista serissimo e si allenava con grande serietà. Nella stagione 1997-98 trascina di fatto l’Inter fino alla famosa partita di Torino e le discussioni del calcio di rigore non dato, e poi trascina la squadra in Coppa UEFA Contro la Lazio. Un giocatore fantastico fino al 98 fino al “fattaccio” delle convulsioni in camera con Roberto Carlos. Nel 99 ha un secondo problema al tendine rotuleo, aveva un ginocchio che gli faceva male e i tempi si allungavano, lui però alla fine ritorna in campo. Sembra riacquistare la condizione e poi ad aprile 2000 all’Olimpico succede ma in maniera più grave: il tendine che si era precedentemente lacerato, cede. C’è un effetto psicologico che la dice lunga su quanto sia stato drammatico quel momento. Ho parlato con diversi presenti all’olimpico e sono tutti convinto che si sia sentito il rumore del tendine che si staccavano, qualche giocatore in campo ha sentito il rumore. Dal 2000 fino al Mondiale 2002 praticamente non gioca».