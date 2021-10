Caressa: «Rigore Inter-Juventus, perché il VAR non interviene così altre volte?»

Fabio Caressa, dallo studio di Sky Calcio Club, non è convinto dell’intervento del VAR in Inter-Juventus nel contatto Dumfries-Alex Sandro. Questo episodio è stato decisivo per le sorti finali della partita.

VAR − Il commento di Fabio Caressa sull’episodio decisivo in Inter-Juventus: «Il rigore? Giusto che il VAR sia intervenuto perché era chiaro errore dell’arbitro, ma voglio capire perché non interviene in altre occasioni. È il VAR che adesso deve dire se c’è più o meno perizia o quando sia forte il dolore di un giocatore, io questo voglio capire». L’arbitro Maurizio Mariani inizialmente non aveva concesso il fallo alla Juventus, ma richiamato al monitor ha poi ribaltato la sua decisione valutando come fallo il contatto fra Denzel Dumfries e Alex Sandro (vedi moviola).