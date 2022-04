Caressa: «Radu, no pietismo. È professionista che sa che deve dare tutto»

Fabio Caressa ha parlato dell’errore del portiere dell’Inter, Ionut Radu, nel corso della partita in casa del Bologna.

ERRORE – Queste le parole di Fabio Caressa nel corso della trasmissione Deejay Football Club in onda su Radio Deejay sull’errore di Ionut Radu in Bologna-Inter. «Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra che lo ha protetto (Ionut Radu, ndr). È insopportabile quello che gli è successo dal punto di vista degli insulti e tutto quanto, però io non sono neanche per il pietismo a tutti i costi, nel senso che quello è un professionista che sa che deve tutto nel momento in cui scende in campo perché quello è il suo ruolo, il portiere di riserva, e non puoi sbagliare nel momento più importante».