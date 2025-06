Caressa argomenta: «PSG-Inter? Loro troppo più forti! Una cosa si poteva evitare»

Fabio Caressa è tornato sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, terminata con il punteggio di 5-0 per i francesi. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Fabio Caressa è intervenuto al podcast Supernova per trattare di vari temi a sfondo calcistico, compreso quello relativo alla finale persa dall’Inter contro il PSG per 0-5. Il giornalista ha così parlato sul punto: «È stata una somma di cose. Partendo dal modo in cui gioca il PSG, considerando poi il fatto che hanno 24 anni di media contro i 34 dell’Inter. I nerazzurri ci sono arrivati in una condizione fisica molto approssimativa: forse si può dire che è vero che si deve dare merito a una squadra che se la gioca in tutte le competizioni, ma magari lo si è fatto ‘troppo‘. Perché il derby di Coppa Italia ti porta via energie, poi pensi di aver perso lo scudetto per ritrovarti successivamente a potertelo rigiocare… tutto ciò ha contribuito».

Caressa sulle motivazioni della sconfitta dell’Inter contro il PSG

LE CAUSE – Caressa ha poi proseguito indicando i possibili motivi alla base del successo del PSG contro l’Inter in finale di Champions League: «Non è sempre una questione tattica… gli avversari erano nettamente più forti, non c’era niente da fare. L’unica cosa che potevi fare era non perdere 5-0. Si poteva rimanere aggrappati al risultato, cercando di riaprirla – ad esempio – con un calcio d’angolo. Però capisco anche che tu voglia riaprirla in qualche modo».