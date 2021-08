Caressa: «Mi piace la posizione di Calhanoglu. All’Inter, do un bel sette»

Fabio Caressa ha commentato il pre-campionato delle principali squadre della Serie A. All’Inter, il telecronista Sky ha dato un sette, elogiando sia Inzaghi che Calhanoglu

BUON LAVORO − Questo il commento di Caressa sull’Inter: «Mi sembra che Simone Inzaghi stia seguendo la strada di Antonio Conte, ha lo stesso tipo di gioco. Mi piace moltissimo Hakan Calhanoglu in quella posizione, diciamo da mezzala. Secondo me, se si adatta può fare bene. Do un bel sette all’Inter per il suo pre-campionato».

Fonte: Instagram − Fabio Caressa