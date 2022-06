Caressa: «Perisic via, Inter già sapeva da gennaio! Gosens anche meglio»

Caressa in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato dell’addio di Ivan Perisic, ma soprattutto di Robin Gosens all’Inter.

IL SOSTITUTO – Fabio Caressa parla dell’addio di Ivan Perisic, sottolineando però l’importanza dell’arrivo di Robin Gosens all’Inter: «Seguo Perisic sin dai primi tempi in Bundesliga, è sempre stato un giocatore di una classe superiore: ha il passo, la capacità di attaccate gli avversari e la forza di segnare. All’Inter si è adattato a fare un ruolo non facile per lui, dato che è nato attaccante. Fare tutta la fascia aiutando anche dietro è stato un progresso che è arrivato durante la sua prima stagione all’Inter. Mi dispiace che se ne vada, capisco il Tottenham che lo ha voluto fortemente. Dall’altra parte c’era l’Inter che aveva già preso Robin Gosens, una mossa di prospettiva. L’Inter già a gennaio sapeva che non ci sarebbe stato il rinnovo di Perisic. Gosens ha dimostrato all’Atalanta di avere più o meno le stesse caratteristiche, forse segna ancora di più ed è più abituato a fare quel ruolo. È un giocatore tosto per definizione».