Caressa: «Onana? Mah, per me non è da Inter. Handanovic farà il titolare»

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di André Onana che arriva a parametro zero dall’Ajax. Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport 24, dice la sua su questo nuovo acquisto.

PERPLESSITA’ – L’Inter ha preso il nuovo portiere per la prossima stagione che si affiancherà ad Handanovic, Onana. Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, dice la sua con molte perplessità. «Mkhitaryan è un ottimo acquisto così come Lukaku, Asllani è un buon acquisto mentre Onana bah… Handanovic per me gioca sempre. Onana non mi ha mai convinto come portiere, è quello che non serve a una squadra come l’Inter. E’ un portiere che fa grandissime cose ma che è stato molto incostante. Non mi sembra il portiere che dà sicurezza, è più spettacolare. Se vuoi sostituire Handanovic sevi prendere un portiere forte, ma non so se Handanovic perderà la titolarità. Onana viene da un anno che non gioca una partita e quelle che ha giocato non le ha fatte bene. Ha dei riflessi ottimi ma l’uscita alta e la tecnica non mi convincono per farlo diventare il portiere titolare dell’Inter».