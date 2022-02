Caressa non le manda a dire: «Inter, ne abbiamo parlato fin troppo bene!»

Fabio Caressa, nel corso della trasmissione Deejay football club, ha criticato aspramente l’Inter dopo la sconfitta con il Liverpool in Champions League. Per il telecronista, i nerazzurri hanno un grande problema da risolvere

PROBLEMA − Caressa critica fortemente la squadra di Simone Inzaghi: «Arturo Vidal che ha giocato titolare lo hai pagato sette milioni, Alexis Sanchez stessa cosa. Cosa stabilisce il prezzo dei giocatori. Vuol dire che paghiamo male i giocatori in Italia, con 14 milioni in campo ti lamenti dei cambi. Attenzione che se noi cominciamo a dire che l’Inter ha giocato la miglior partita dell’anno, la squadra che è potenzialmente prima in campionato, allora ci dirigiamo verso la china del sei nazioni. Ha perso col Real Madrid due volte, col Liverpool, negli scontri diretti in Italia, vuol dire che ci sarà un problema sia del sistema che della squadra. Vince 1-0 il Derby e lo perde, perde 2-0 col Liverpool, col Real Madrid si è schiantato. Forse ne parliamo fin troppo bene dell’Inter, i risultati non dicono sia questa grande cosa».