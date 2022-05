Caressa: «Mourinho, ricordo Barcellona-Inter. Si prese insulti per la squadra»

Mourinho fra pochi minuti sarà protagonista della finale di UEFA Europa Conference League. Da bordocampo a Tirana, nel prepartita di Sky Sport, Caressa ricorda Barcellona-Inter e un particolare dettaglio riproposto stasera dal portoghese.

REPLAY – José Mourinho ha assistito al riscaldamento della Roma per la finale di UEFA Europa Conference League col Feyenoord dal campo. Un qualcosa che non fa sempre, come segnala Fabio Caressa: «Quando conta sì. Io mi ricordo Mourinho sul terreno di gioco a Barcellona entrare addirittura prima dell’Inter in campo, mettersi a centrocampo e prendersi tutti gli insulti dei tifosi del Barcellona e dello stadio che era stracolmo. Però attirava su di sé le cose e lasciava la squadra più lontana a riscaldarsi tranquillamente. Come tutte le cose vanno fatte quando servono».