Caressa: «Il Milan ha favorito l’Inter!» Poi elogia un nerazzurro

Caressa analizzando il derby tra Milan e Inter si concentra anche su un nerazzurro, autore di una prestazione molto importante.

ARREMBAGGIO FINALE – Nella sua analisi sul derby di Milano finito 1-1 tra Milan e Inter, Fabio Caressa, tramite il suo canale YouTube, ha anche parlato ed elogiato Stefan de Vrij. Queste le sue parole: «De Vrij sembrava quasi una cosa in più nell’Inter, invece ha dimostrato serietà e costanza di rendimento che gli rende onore. C’è sempre, è costante e ha segnato un gol importantissimo. Ma il Milan ritirandosi molto indietro ha un po’ favorito l’assedio finale dell’Inter. Il Milan si è un po’ ritirato, la linea difensiva è scesa di sei metri, l’Inter ha preso tre pali, calcio di rigore non dato e un sacco di occasioni. Difficile per il Milan resistere ai minuti concitati finali: questo è stato un difetto nel derby. Ma quando il livello delle avversarie si alza il Milan alza il proprio rendimento, questo perché non ha troppi giocatori italiani». D’altronde Caressa non può che avere ragione sul rendimento top di de Vrij. Il difensore olandese è una sicurezza per l’intero reparto interista grazie alla sua leadership e alla sua qualità. Senza Acerbi, insomma la Beneamata può dormire sonni tranquilli. E adesso si merita pure la permanenza in nerazzurro.