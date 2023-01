Caressa: «Miglior Lautaro Martinez senza Lukaku. Con Dzeko che coppia»

Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sui tre attaccanti dell’Inter: Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il giornalista ha commentato in questo modo da Sky Sport le prestazioni dei calciatori.

CONTROPROVA – C’è ancora chi ha fiducia per il prosieguo della stagione di Romelu Lukaku. Fabio Caressa ha commentato in questo modo dagli studi di Sky Sport il belga e gli altri due attaccanti dell’Inter: «Il miglior Lautaro Martinez l’abbiamo visto l’anno scorso senza Lukaku in certi tratti. Ha segnato con grande regolarità, con Edin Dzeko mi sembra una coppia assortita. Manca però la controprova, il belga che abbiamo visto quest’anno non ha niente a che vedere con il passato. Dipende sì dal fisico, mi sembra diverso da quando giocava con Antonio Conte, ma è diverso anche il modo di utilizzarlo. Prima l’allenatore si poggiava su di lui, oggi Inzaghi fa affidamento ad un giocatore più tecnico come Dzeko».