Caressa: «Mia top undici, metto tre dell’Inter! Perisic entra di diritto»

Caressa in un video pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube ha stilato la sua top undici della penultima giornata di Serie A, inserendo ben tre giocatori dell’Inter.

TOP UNDICI – Fabio Caressa mette tre giocatori dell’Inter nella sua top undici della penultima giornata: «Matteo Darmian a me è sempre piaciuto perché fa almeno tre o quattro posizioni in campo, un giocatore utilissimo in una squadra che non ha mai detto una parola di troppo. Il secondo nome è Ivan Perisic, decisivo per lo scudetto dell’Inter la scorsa stagione. Giocatore di gamba pazzesca, ha dimostrato di avere ancora la gamba per fare bene. Lautaro Martinez è andato bene nel bel tempo in questa stagione, però ha avuto un periodo lungo di stanchezza. Per diventare un top player deve superare questa difficoltà e rimanere costante per tutta la stagione».