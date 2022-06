Caressa: «Ma non è che l’Inter fa il laccione a Dybala? Con Lukaku vinceva»

Caressa mette in dubbio sulla questione Dybala, sul quale si attende l’accordo con l’Inter (vedi articolo). Ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista promuove invece il ritorno di Lukaku, che si è molto avvicinato (vedi articolo).

ATTACCO CHE CAMBIA – Fabio Caressa è convinto che la storia dell’ultima stagione sarebbe potuta essere molto diversa: «Io penso che con Romelu Lukaku l’Inter avrebbe vinto il campionato, anche nettamente. Non perché hanno fatto male le punte, intendiamoci, ma perché è mancato il giocatore che quando l’Inter era in vantaggio permetteva di arrivare più rapidamente verticalizzando e trovando la profondità, anziché arrivarci col gioco. Lukaku è uno che in Italia fa la differenza. Ma non è che l’Inter sta facendo il laccione a Paulo Dybala? Ossia che lo sta tenendo finché non vede se può prendere Lukaku e poi lo lascia».