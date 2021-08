Caressa: «Lukaku? Non è detto che due bastino. Pandemia non c’entra»

Fabio Caressa, noto volto e telecronista di “Sky Sport”, ha parlato del trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea, sottolineando anche come la pandemia non abbia cambiato la pessima situazione finanziaria dei club, tra cui anche quello nerazzurro.

MERCATO E PANDEMIA – Queste le parole di Fabio Caressa sull’addio di Romelu Lukaku e sulla situazione dell’Inter post pandemia: «I tifosi dell’Inter si augurano che i giocatori che devono partire siano finiti. Io penso che la quantità non faccia la qualità, quindi non è detto che due attaccanti facciano Lukaku. Le società sono costrette a vendere in base alla politica che hanno avuto gli scorsi anni, magari con un’attenzione diversa non ci sarebbe stata questa necessità di vendere. È vero che c’è stata la pandemia, ma per alcune squadre i numeri erano pessimi anche prima. La pandemia ha peggiorato le cose, ma non le ha cambiate».