Caressa: «Lukaku? Non buono per tutte le squadre e per tutte le stagioni!»

Lukaku sta vivendo più di qualche difficoltà in questa sua seconda esperienza all’Inter. Caressa lo ha analizzato come tipo di attaccante

CATEGORIE − Fabio Caressa nella sua personale classifica chiamata Tier List ha inserito anche Big Rom. Il giornalista ne parla così sul suo canale YouTube: «Il Lukaku che abbiamo visto all’Inter è sicuramente diverso dal Lukaku di prima e da quello di dopo. Quello che giocava all’Inter di Conte è sicuramente ‘Che bomber‘. Quello in Inghilterra ‘un onesto lavoratore‘ che non la metteva sempre dentro. Il Lukaku dopo l’Inter e attuale è uno con le ‘polveri bagnate‘. Non segna, sta poco bene. Ha il potenziale di essere un grande bomber, ma va utilizzato in una particolare maniera perché non sempre è un attaccante buono per tutte le squadre e per tutte le stagioni».