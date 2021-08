Caressa: «Se Lukaku dovesse andare via, l’Inter deve fare chiarezza»

Fabio Caressa ritiene che una eventuale cessione di Lukaku al Chelsea avvierà una rivoluzione in casa Inter. Inoltre, la società dovrà fare chiarezza su come stanno le cose. Una piccola postilla anche sul campionato

CHIAREZZA − Così Caressa sul tema Lukaku: «Secondo me, se succederà bisogna essere chiari. I tifosi dell’Inter sono certamente preoccupati. Strano pensare ad una rivoluzione dopo una vittoria come quella dell’anno scorso e Romelu Lukaku non è un giocatore normale. È stato l’uomo dello scudetto, quindi, capisco l’apprensione e anche un po’ la delusione dei tifosi dell’Inter. Ci vuole chiarezza per dire come stanno le cose, si vedrà a fine mercato. Secondo me, si tirerà una linea un po’ per tutte le squadre a fine mercato. Cercheremo di capire la griglia di partenza che, al momento, è molto difficile da identificare proprio perché le squadre cercheranno ancora di fare delle cose in questi giorni di agosto».

Fonte: Instagram − Fabio Caressa real