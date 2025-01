Caressa: «Lautaro Martinez? Non si vedono gol così, bomberissimo»

Caressa descrive il gol di Lautaro Martinez in Sparta Praga-Inter. Il giornalista ieri ha commentato peraltro in prima persona la rete.

GOL DA BOMBERISSIMO – Non ha dubbi Fabio Caressa su Lautaro Martinez e sul gol da cineteca e decisivo durante Sparta Praga-Inter. Il giornalista stravede per il capitano nerazzurro e a Sky Sport, durante il programma After Party, elogia così il gol di ieri: «Voi sapete che ho un debole per Lautaro Martinez, per il giocatore che è ma anche per la sua leadership e poi il gol che fa ieri… Un gol da bomberissimo, una di quelle reti che non si vede tanto spesso. C’è tutto: capacità di smarcamento, forza, pensiero, lui proprio si carica per farlo così. L’Inter ha giocato molto in controllo e forse un filo troppo».