Caressa: «Lautaro Martinez migliora con Lukaku? Secondo me no»

L’Inter ha chiuso e ufficializzato André Onana, nuovo portiere per la prossima stagione. Fabio Caressa ha espresso il suo parere (vedi articolo) e fa un focus anche su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

COPPIA – Tornerà, dal prossimo anno, la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Fabio Caressa, a Sky Sport, ha qualche perplessità. «Simone Inzaghi sa che deve cambiare la squadra. Lukaku ha fatto la migliore stagione di sempre non perché giocava con l’Inter, ma perché c’era Antonio Conte. Tutti dicono che Lautaro Martinez migliorerà con Lukaku, secondo me no. Quest’anno è stato l’anno del record personale di gol, con Lukaku magari qualcosa cambiano. Il giocatore di stazza come Lukaku, in Italia, è dominante, fa un po’ meno bene in Inghilterra perché trova difensori al pari suo. Il difensore che ha sofferto un po’ meno Lukaku, quando era in Italia, era Smalling. L’Inter di quest’anno doveva continuare a portare il pallone in avanti, con Lukaku le cose cambiano perché puoi dargli palla lunga, nello spazio o addosso. Mkhitaryan si inserirà perfettamente negli schemi di Inzaghi perché sarà il suo nuovo Luis Alberto. Lukaku alla Immobile? No, sono completamente diversi. Lukaku protegge palla mentre Immobile attacca gli spazi e l’area di rigore. Questo però non vuole dire che la squadra diventi più forte. Di sicuro si è rinforzata».