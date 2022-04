Caressa: «Lautaro Martinez, che involuzione! VAR una cosa gravissima»

Caressa il giorno dopo Juventus-Inter in un video pubblicato nel suo profilo ufficiale su YouTube, ha analizzato la partita di Torino, gli attaccanti di entrambe le squadre, il contatto Bastoni-Zakaria e ha esaltato le qualità di Milan Skriniar.

L’ANALISI – Fabio Caressa analizza Juventus-Inter soffermandosi in particolare sugli attaccanti di entrambe le squadre, un nerazzurro in particolare: «In una partita del tutto sommato ben giocata, sono mancati gli attaccanti. Edin Dzeko non sta attraversando un buon momento di forma, però si sbatte. Quello che mi preoccupa, però, è l’involuzione di Lautaro Martinez. Aveva cominciato benissimo l’inizio di stagione però adesso il ‘periodo no’ rischia di diventare più lungo dei periodi positivi. Vlahovic è fortissimo, però patisce di giocare questo tipo di partite».

DENTRO O FUORI – Fabio Caressa parla del caso dubbio tra Bastoni e Zakaria: «Sembrerebbe che il VAR non avesse immagini decisive per giudicare se il fallo di Alessandro Bastoni era dentro o fuori: questo sarebbe gravissimo! Perché se il VAR non riesce a stabilire se il fallo era dentro o fuori diventa tutto molto complicato, e se non ci sono le immagini giuste parlate con la Lega Serie A per aumentare le telecamere e metterle in posizioni migliori».

TOP AL MONDO – Secondo Fabio Caressa, il difensore dell’Inter è tra i migliori in Europa: «Skriniar secondo me è sicuramente tra i primi tre o quattro difensore in Europa. È migliorato tanto nelle uscite, però sull’uomo è veramente fantastico! Mi ricorda Samuel, è quel tipo di muro lì. Ha giocato un’ottima partita».