Caressa: «Juventus, stasera o mai più! Indagini altro peso sulla schiena»

L’Inter va a sfidare la Juventus all’Allianz Stadium (vedi ultime). Secondo Fabio Caressa la sfida è da dentro o fuori soprattutto per la squadra di Allegri che non ha mai ingranato la marcia in stagione. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

O STASERA O MAI PIÙ – L’Inter di Simone Inzaghi ha ingranato la marcia dopo la vittoria in Champions League con il Barcellona mentre la Juventus di Massimiliano Allegri zoppica ancora. Fabio Caressa ha le idee chiare in vista del derby d’Italia: «È tutto l’anno che vediamo un leggero miglioramento della Juventus e poi un crollo, poi un altro miglioramento e subito un crollo peggiore del precedente. Quindi se non è stasera per la Juventus non è più. O è stasera oppure si deve accontentare di una stagione mediocre, rimanere lì e lottare per un posto in Europa, non so nemmeno quale. Hanno anche altri pesi sulla schiena che magari dal campo non si sentono, ma le indagini sono un peso».