Caressa: «Inzaghi non poteva fare meglio quest’anno all’Inter! Voto 8»

Caressa in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube, ha espresso la sua personale opinione riguardo i voti di fine anno in Serie A, in particolare sull’Inter di Inzaghi.

LE PAGELLE – Fabio Caressa esprime la sua opinione riguardo la stagione appena disputata dai nerazzurri allenati da Inzaghi: «Inter da 8 in questa stagione, anche se ha perso lo scudetto. È andata avanti in UEFA Champions League giocandosela alla pari con il Liverpool. Non era facile sostituire Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Antonio Conte. Ci sono riusciti con delle scelte importanti e un allenatore bravo come Simone Inzaghi che sa fare le cose per bene e ha un’idea tattica precisa. Secondo me lui difficilmente avrebbe potuto fare meglio quest’anno, al suo primo anno».