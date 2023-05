Caressa: «Inzaghi ha gestito bene la stagione. Un solo difetto»

L’Inter potrebbe arrivare a quota 57 partite in stagione, i risultati stanno andando oltre le aspettative. Fabio Caressa giudica in questo modo l’operato di Simone Inzaghi su Youtube.

GIUDIZIO – Un pensiero al Derby di Milano, l’altro a Simone Inzaghi per Fabio Caressa: «Per l’Inter i due giocatori fondamentali in semifinale di Champions League saranno proprio Mkhitaryan e Barella per come gioca il Milan. Di là ci saranno Bennacer e Leao. Essere sempre al massimo non era facile per l’Inter, dev’essere riconosciuto a Inzaghi. Inzaghi sta cambiando e ci sta provando, ogni tanto non ce la fa. La comunicazione è la cosa che ha fatto peggio, per il resto non gli si può dire nulla. Ha perso tanti match in campionato, ma quanti ne ha fatti consecutivamente? Io voglio aspettare a giudicarlo. Può essere che la società voglia un profilo diverso per la leadership, ma non può togliere quanto di buono come in questa stagione l’Inter potrebbe portare a casa. Sono settimane decisive, può essere tutto o può essere niente. Se sei alla fine di tutte le competizioni hai gestito bene il campo dal punto di vista fisico».