Caressa: «Inzaghi ha certe etichette. Ha cambiato tanto all’Inter»

Criticare Simone Inzaghi dopo le stagioni all’Inter è qualcosa di inimmaginabile. C’è comunque chi lo fa e Fabio Caressa non si trova d’accordo su Sky Sport.

CAMBIAMENTI – L’Inter è passata con la Stella Rossa ed ha guadagnato altri tre punti in Champions League. Nelle ultime settimane sono tornati però i mugugni per le scelte dell’allenatore. Fabio Caressa non si trova d’accordo: «Le critiche a Simone Inzaghi? Perché per anni si è parlato delle sue sostituzioni, si è creata una sorta di meme. Nel calcio in Italia si mettono etichette che non ti si levano più di dosso. C’è sempre questo alone intorno ad Inzaghi, che tra l’altro negli ultimi anni ha cambiato atteggiamento, modo di parlare nelle conferenze stampa, comunicazione. Ha cambiato anche nella gestione della rosa e nel gioco della squadra, facendo cose molto molto importanti. Ogni tanto esce fuori però questo peccato originale, però le persone intelligenti come Inzaghi nel tempo cambiano».